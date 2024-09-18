Zeytin Hasadı Öncesi Traktör Bakımları Başladı

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Aydın'da traktörler zeytin hasat sezonu öncesi bakıma girdi. Tecrübeli eller tarafından bakımları büyük bir titizlikle yapılan traktörler hasada hazırlanırken, traktör tamir ustası Veli Kısa, çiftçilere önemli uyarılarda bulundu. Traktör bakımlarının aksatılmaması gerektiğini belirten Kısa, "Hasat öncesi bakımların yapılması gerekir. Yolda kalıp gelindiğinde masraf şimdikinden daha da fazla çıkar" dedi.

Traktör tamir ustaları, özellikle zeytin hasat sezonu öncesinde artan taleple birlikte yoğun bir tempoda çalışıyor. Traktörlerin fren sistemlerinden yağ filtrelerine kadar pek çok ayrıntılı bakım işlemi gerçekleştiriliyor. Bakımların düzenli yapılmasının hasat sırasında meydana gelebilecek arızaların önüne geçtiğini belirten ustalar, traktörlerin performansını en üst seviyede tutmak için bakımın şart olduğunu vurguluyor. Zeytin üreticileri ise traktörlerinin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla bakım işlemlerini titizlikle yaptırarak zorlu hasat sezonuna hazırlanıyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde traktör tamircisi 43 yaşındaki Veli Kısa da iş yerinde yoğunluk yaşayan ustalar arasında yer alırken, traktör bakımlarının sadece bir masraf değil uzun vadede çiftçilerin işini kolaylaştıran önemli bir önlem olduğunu belirtti. Kısa, özellikle zeytin hasadı öncesinde traktörlerin düzenli bakımının yapılmaması durumunda, meydana gelebilecek arızaların çiftçilerin işini aksatabileceğini ve çok daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalınacağını belirtti. 12 yaşından beri mesleğin içinde olduğunu ve sezonun yaklaşmasıyla birlikte tamir işlerinin hızlandığını belirten Kısa, "Zeytin sezonu yaklaşıyor, insanlar da traktörlerini bakıma sokmaya başladı. Tamir yoğunlaştı ama insanlarda da bu sene para sıkıntısı var. İmkanları ölçüsünde yaptırabildiği kadar yaptıracaklar. Yaptıramayan da nerede yolda kalırsa o zaman geliyor. Bakımlar hasat öncesi yapılırsa arızalar büyümeden sorun hallolabiliyor. Ancak bakım yaptırılmadığında herhangi bir arıza nedeniyle yolda kaldığında yapılan tamir işlemi daha masraflı oluyor" şeklinde konuştu.

"Her yıl mutlaka bakım yaptırılmalı"

Her yıl düzenli olarak yapılan traktör bakımları hakkında bilgi veren Kısa, yağ ve filtre bakımının mutlaka yapılması gerektiğini belirtti. Kısa, "Traktör hiç kullanılmasa bile yılda bir sefer bakımlarının yapılması şart. Fren, debriyaj, ön düzen gibi birçok bakımın düzenli olarak yapılması gerekiyor. Çiftçi sezonda para kazanamazsa bize uğrayamıyor. İnsanlarda para olunca bakımdan kaçmıyorlar, gelip yaptırıyorlar" dedi.

"Küçük traktörler daha fazla alınıp-satılıyor"

Traktör bakım ve tamir ustası Kısa, bu yıl traktör fiyatlarında bir durgunluk olduğunu, özellikle büyük traktörlerin rağbet görmediğini belirtti. Kısa, "Pamuk bu sene para etmediği için büyük traktörlere rağbet yok. Küçük traktörleri herkes alabiliyor, işini görmeye çalışıyor" diyerek, ikinci el traktörlerin de tercih edildiğini ifade etti. Öte yandan Kısa, traktör alımında sıfır faiz uygulamasının çiftçileri yeni traktörlere yönelttiğini ve birçok çiftçinin mevcut traktörlerini peşinat olarak saydırıp borçlarını ertelemek için yeni alımlar yaptığını da sözlerine ekledi. - AYDIN