Zeytin Hasadında Kuraklık ve Artan Maliyetler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zeytin Hasadında Kuraklık ve Artan Maliyetler

Geniş Video İzle

Balıkesir'de zeytin hasadı kuraklık nedeniyle zorlaştı, üreticiler devlet desteği istiyor.

21.12.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı devam ederken, kuraklığın olumsuz etkilediği zeytinde hasat maliyetleri de arttı. Kuraklık nedeniyle yağ rekoltesinde de büyük düşüş yaşanırken, zarar eden üretici devlet desteğinin artırılmasını istedi.

Balıkesir'in Edremit Körfezi yöresinde fabrikaların bahçeleri zeytin kasaları ile dolarken, yağ çıkışlarının düşmesine karşın, hasat maliyetlerinin çok artması zeytincileri sıkıntıya soktu. Eski yıllarda ortalama 5 kilo zeytinden bir kilo yağ elde edilirken, bu sene bir kilo yağ için 8-10 kilo zeytin işlemek gerektiği ifade edilirken, Tariş'in bu güne kadar fiyat açıklamaması da üreticinin sıkıntısını artırdı.

"Devletten yardım bekliyoruz"

Zor durumda olduklarını anlatan üretici Rukiye Köse, "Üç aydan beri zeytine gidiyoruz. Zeytinde yevmiyeleri çok yüksek. İş de olmuyor. Kuraklıktan zeytinler büyümedi, kasadan düşüyor. Zeytinlerimizden 10 kiloda, 15 kiloda bir kilo yağ çıkıyor. Biz devletten yardım bekliyoruz. Yani çok zor durumdayız" dedi.

"Bu sene işimiz zor"

Bir başka üretici Oğulcan Orhon ise "Para kazandırmıyor. Hep içerden gidiyor. Memnun değiliz. Yağmurlar zaten bu sene yağmadı.  Randımanlar çok kötü. 8 kiloda 9 kiloda buluyoruz. Tayfa parası aldı başını gidiyor. Tariş fiyat açıklamadı. 100 liradan veriyoruz yağları. Şikayetçiyiz bundan ama, yapacak bir şey yok" diye konuşurken, Nadir Uygun isimli üretici de "Bu sene işimiz zor. Yağmur yağmadı. Kurak gitti. Randımanlar çok bozuk. Fiyatlar düşük. İşçilik maliyetleri yüksek. Devletimizden destek bekliyoruz. İnşallah, bize sahip çıkarlar" dedi.

Zeytin Hasadında Kuraklık ve Artan Maliyetler
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Burhaniye, Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zeytin Hasadında Kuraklık ve Artan Maliyetler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:56 Esad’ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:08 HTŞ lideri Colani’nin ABD’den tek bir isteği olmuş HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
00:22 KKTC’de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet KKTC'de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet
00:05 Norveç’te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Norveç'te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:22 Dusan Tadic’ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
23:02 ’Çerkes Cengiz’in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar ’yok artık’ dedirtti 'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti
23:01 Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
22:47 Mourinho’dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 20:18:54. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytin Hasadında Kuraklık ve Artan Maliyetler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.