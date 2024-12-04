Zeytin Sorunları İçin Bakanlıkta Toplantı - Son Dakika
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Zeytin Sorunları İçin Bakanlıkta Toplantı

Zeytin Sorunları İçin Bakanlıkta Toplantı

Ziraat odaları, zeytin hasadı sonrası sorunları görüşmek için Tarım Bakanlığı'nda buluştu.

04.12.2024 10:37
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Ziraat odaları, zeytin için Tarım ve Orman Bakanlığında buluştu.

Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya ziraat odalarının talebiyle Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığında zeytin hasadı sonrası yaşanan ve çiftçilerin problemlerini içeren bir toplantı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bağcı ve Bakanlık genel müdürleri, Bursa ve Balıkesir Tarım ve Orman il müdürleri ve Balıkesir ziraat odalarından da temsilcilerin katıldığı toplantı 3 saat sürdü.

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Toplantıda bölgemizde zeytin hasadının başlamasıyla yağlık zeytin fiyatlarındaki olumsuz gelişmeler ve bunlara ilgili alınması gereken tedbirler hususunda odalarımızın görüş ve önerileri Bakanlığa sunulmuştur. Bakan Yardımcısı sayın Ahmet Bağcı zeytinyağı ihracatının artırılması da dahil kısa orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerle ilgili çalışmaların başlatılacağını bildirmiş ve ziraat odalarımız, zeytin üretimi ve değerlendirmesi işindeki kurum ve kuruluşlarla toplantıların devam edeceğini ifade etmiştir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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