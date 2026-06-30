Zeytinalanı Merkez Camii Yeniden İnşa Ediliyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Zeytinalanı Merkez Camii'nin modern ve güvenli bir şekilde yeniden inşası için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Köyceğiz Müftülüğü ile cami derneğinin öncülüğünde başlatılan Muğlalı hayırseverler ile Azerbaycanlı iş insanının örnek iş birliğiyle yükselen yeni cami ve Kuran Kursu projesinde sona doğru yaklaşılıyor. İnşaat sürecini ilk günden beri yakından takip eden Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ve Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz çalışmaları yerinde inceleyerek gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

İnşaatı yerinde inceleyen Muğla Müftüsü Dr. Can, inşaatın hızla yükseldiğini ve herhangi bir aksaklık yaşanmadığını vurguladı. Zeytinalanı Mahallesi sakinleri de hem güvenli bir ibadet alanına kavuşacak olmaktan hem de İl ve İlçe Müftülüğü ile Cami derneğinin konuya gösterdiği yakın ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - MUĞLA