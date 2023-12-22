Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2024 seçimleri için çalışmak istediğini belirtti

2024 yerel seçimlerinde kendisini yeniden başkan olarak görmek isteyenlere ve yeni dönemde yapacaklarını soran Yeşiltepe Mahallesi sakinlerine, "Ona partimizin yetkili organları karar verecektir. Buradayım, sizinleyim ve daha yapacak çok işimiz var" cevabını veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu için bir dönem daha çalışmak istediğini sözlerine ekledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un her Çarşamba düzenlediği 'Başkanla Akşam Çayı' programı bu hafta Yeşiltepe Mahallesi'nde devam etti. Kadın katılımının yüksek olduğu gözlenen programda, Başkan Arısoy, 4.5 yıllık görev görev sürecinde Zeytinburnu Belediyesi'nin faaliyetleri ilgili genel bir değerlendirme yaptıktan sonra mikrofonu mahalle sakinlerine teslim etti. Genel olarak memnuniyetin gözlemlendiği toplantıda Başkan Arısoy, vatandaşlardan gelen soruları da tek tek not alarak tümünü cevapladı.

"Daha yapacak çok işimiz var"

2024 yerel seçimlerinde kendisini yeniden başkan olarak görmek isteyenlere ve yeni dönemde yapacaklarını soran vatandaşlara açıklamalarda bulunan Başkan Ömer Arısoy, "Ona partimizin yetkili organları karar verecektir. Buradayım, sizinleyim ve daha yapacak çok işimiz var." diyerek, 2019 adaylığında vermiş olduğu tüm sözleri tutmuş bir başkan olarak halkın karşısına çıkmaktan büyük onur duyduğunu ve seçim için değil her zaman olduğu gibi vatandaşları dinlemek, varsa bir sorun yerinde tespit etmek için geldiğini ziyarete geldiğini belirtti. Görev süreci boyunca salgın ve deprem felaketlerinin yaşandığını, buna karşılık Zeytinburnu için yapılması gereken hizmetlerin yapıldığını, hatta vaat ettiklerinin ötesinde işler yapıldığını belirten Başkan Arısoy, deprem bölgesine de Zeytinburnulular adına yapılması gereken tüm desteğin yapıldığını ve günde 10 bin depremzedeye sıcak yemek servisi yapabilen bir aşevi açtıklarını, adına da belediye çalışanı deprem görev şehidi Mehmet Camlı'nın isminin verildiğini hatırlattı.

"Pazarlarımızı kapalı alanlara taşımak istiyoruz"

Göreve geldiği günden beri Zeytinburnu'ndaki yeşil alan oranının yükseldiğini, yerleşik bir alan olan Yeşiltepe Mahallesi'nde de 26 Eylül 2019'da yaşanan Silivri depremi ardından depreme dayanıksız olduğu için önce mühürlenen sonrasında ise yıkılan Konyalı Camisi'nin etrafındaki kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından bin kişi kapasitesi ile yapımına başlandığını ve 21 araçlık otopark, 24 kişilik 3 derslik, 195 metrekare kurs binası ve de mahalle muhtarının da talebi ile bir taziye evinin yapıldığını söyledi. Ayrıca mahallenin sosyalleşmesi, bir araya gelmesi için de bir alan oluşturulduğunu belirten Başkan Ömer Arısoy, sokaklarda kurulan semt pazarlarıyla ilgili gelen taleplere de cevap verdi. Sokak pazarlarının kaldırılmasını ve trafikte yaşattığı sıkıntıların dile getirildiği toplantıda, yaş oranı yüksek bazı vatandaşların da pazarın kaldırılmamasını istemesi üzerine konuşan Başkan Arısoy, geçtiğimiz günlerde Beştelsiz Mahallesi'nde inşa edilen kapalı pazar yeri, otopark ve spor tesisinin açılışı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, pazar kültürü olan bir millet olduğumuzu, her mahalleye yürüme mesafesinde alanlar oluşturarak, pazarcı esnafını da düşünerek tüm pazarları kapalı alanlara taşımak istediklerini söyledi. - İSTANBUL