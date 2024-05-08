Zeytinburnu\'nda Çırpıcı Veliefendi Kentsel Dönüşüm 2. Etap Projesi Başladı

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Zeytinburnu'nda müteahhit ve ev sahibi anlaşmazlığından dolayı 10 yıldır yapılamayan Çırpıcı Veliefendi Kentsel Dönüşüm 2. Etap Projesi başladı. 6 binanın yıkımına başlanan proje hakkında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Burada yaklaşık 10 yıl önce yapılması gereken yıkım işlemine bugün başladık. Mutluyuz, buradaki hak sahiplerini bir an evvel evlerine kavuşturmak için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 2015 yılında malik ve özel sektör işbirliği ile başlayan çalışmalara bağlı olarak 2016 yılının Ocak ayında riskli yapılar yıkılmaya başlandı. Müteahhidin hak sahipleri ile yapmış olduğu dengesiz hak dağıtımlar nedeniyle süreç tıkanınca Zeytinburnu Belediyesi 2019 yılının Mayıs ayında ise Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nü kurdu. Hak sahipleri ve müteahhidin talebi üzerine sürece dahil olan belediye, ev sahiplerine yapılan dağıtımlar arasındaki dengesizliği giderdi. 22 Kasım 2021 tarihinde Zeytinburnu Belediyesi'nin sunduğu plan tadilatı teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak projenin uygulanabilir hale gelmesi sağlandı. Bütün çabalara rağmen uzlaşmayan hak sahipleri nedeniyle projenin bütüncül olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayarak süreç uzadı. Uzlaşan hak sahiplerinin daha fazla mağdur olmamaları için bu hak sahiplerinin ilk etapta olmaları sağlanarak proje alanı 23 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşen tescil işlemiyle iki etaba ayrıldı. Müteahhit tarafından birinci etapta inşaat çalışmaları devam ederken, proje alanında mevcut olan 288 konut, 4 işyeri iki etap halinde dönüşüme tabi tutuldu. 2 bloktan oluşan projede 288 adet konut, 12 adet ticaret olmak üzere toplamda 300 adet bağımsız bölüm bulunuyor.

Çırpıcı Veliefendi Kentsel Dönüşüm 2. Etap Projesi'nde mutlu son

Müteahhit ve ev sahibi anlaşmazlığından dolayı 10 yıldır yapılamayan Çırpıcı Veliefendi Kentsel Dönüşüm 2. Etap Projesi ise bugün başladı. Hak sahipleriyle görüşmeler tamamlandı ve sözleşmeler imzalandı. Alanda bulunan 6 binanın yıkım işlemleri tamamlanarak üretilecek olan proje yaklaşık 26 bin metrekare iskan edilebilir inşaat alanından oluşacak. 15 bin metrekare hak sahipleri, 11 bin metrekare müteahhit için üretilecek olup yaklaşık 185 adet bağımsız bölüm maliklere teslim edilecek.

"2. Etabın başlamasını engelleyen yapılar bugün itibariyle yıkılmaya başladı"

Çırpıcı Veliefendi Kentsel Dönüşüm 2. Etap Projesi'ndeki binaların yıkım esnasında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün Zeytinburnu'ndaki yapıların dönüşümüyle ilgili güzel bir adım atmak için bir aradayız. Burada gördüğünüz şantiyedeki kentsel dönüşüm çalışmaları 2015 yılında özel sektör tarafından başlatılmıştı. Benim 2019 yılında Zeytinburnu Belediye Başkanlığına aday olduğum dönemde burası hayalet şehre dönmüştü. Çünkü özel sektör hak dağılımı konusunda hata yapmış ve burada işler tamamen durma noktasına gelmişti. 2019 yılında burada önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanımızla birlikte bu problemi çözeceğimizi beyan etmiştik. ve hemen seçimden sonra burada ilk adımları atmıştık. Buradaki uzlaşma görüşmeleri tıkanınca ve tamamlanamayınca buradaki alanı ikiye böldük. Sağ tarafta gördüğünüz alan 1. etap olarak belirlendi. Bakanlığın bize verdiği yetkiyle, ikiye bölmek suretiyle 1. etabın temelini geçtiğimiz yıl Mayıs 2023'te atmıştık. Şu anda 1. etabın kaba inşaatı tamamlanmak üzere. Yine o tarihten bu tarafa şimdi yıkımını gördüğünüz 2. Etaptaki yapılar ile yan taraftaki yapıların uzlaşma görüşmeleri tıkanmıştı. Büyük emek harcadık. Hak sahipleriyle uzlaşma sağlandı. Şimdi asıl olarak 2. Etabın başlamasını engelleyen yapılar bugün itibariyle yıkılmaya başladı. 1. etapta 288 konut, 300 bağımsız birim var. Şu anda inşaat sürüyor. Bugün üzerindeki yapıları yıkmaya başladığımız 2. etapta da toplam 340 konut olacak. 185 konut 2. etaptaki hak sahiplerine teslim edilecek. Burada yaklaşık 10 yıl önce yapılması gereken yıkım işlemine bugün başladık. Mutluyuz, buradaki hak sahiplerini bir an evvel evlerine kavuşturmak için çalışmalara devam edeceğiz. 2021 yılında bir kentsel dönüşüm imar projesi çalışmıştık ve yürürlüğe girmişti. O plan notları buradaki problemi çözmemizde büyük katkısı oldu. Yine geçtiğimiz 5 yılda Zeytinburnu'nda 6 bin bağımsız birimin dönüşümünü gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönem için 12 bin bağımsız birim hedefini ortaya koyduk. Durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Zeytinburnu'ndaki son yapı dönüşene kadar bakanlığımızla, devletle, belediyeyle, özel sektörle, el birliğiyle buradaki yapıları depreme dayanıklı hale getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu durumdan memnun olmamak mümkün değil"

Belediyenin devreye girip olayı sorunu çözdüğünü anlatan hak sahibi Mustafa Hazar, "2015 yılından beri 2. etapta bekliyoruz. Anlaşmazlık ilk başta müteahhitte başladı. Bu ikinci müteahhit. Devrettiler, hisselerini sattı ve yapmadılar. Bu devrettikleri firma insanlara çok yer vermiş. 100 metrekaresini 150 metre kare vermiş. 1 daireye, 2 tane daire vermiş. Bu adamda 2. etapta 'ben burayı yapamam' dedi. Belediye de devreye girip fazla verdiklerini geri aldı. Daha sonra sıkıntı bu zamana kadar geldi. 2-3 malik yüzünden şimdiye kadar bekledik. Şimdide belediye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber olayı çözümledi. Bu durumdan memnun olmamak mümkün değil. Malınla rezil oluyorsun. Hemen yapılırsa daha da memnun olacağız" şeklinde konuştu.

"Mutlu sonu hep beraber göreceğiz"

Uzun zamandır bu süreci beklediğini diye getiren hak sahibi İsmail Kartal ise,"Uzun zamandır bekliyoruz. Bazı anlaşmazlıklar olmuştu ama belediye devreye girince buradaki sorunu çözüldü. 1. Etaba zaten başlandı. 2. etap burada yapılacak. Burada da uzlaşma süreci bitti. Bir kaç arkadaşımız var, onlar da sözleşmelerini yapıyorlar. 1. etapta olduğu gibi 2. etapta bitecek. Uzun zamandır bekliyoruz. Süreç güzel bir şekilde işliyor. Mutlu sonu hep beraber göreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL