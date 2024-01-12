Zeytinburnu, İstanbul\'un Parlayan Yıldızı Olmaya Devam Ediyor

Zeytinburnu'nun 5 yıllık dönemde de İstanbul'un parlayan yıldızı olmaya devam etmesi için AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'la daha güçlü ve kararlı olarak yola çıktıklarını söyleyen Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "5 yıl boyunca burada yaptığımız birçok işte Sayın Murat Kurum'un imzası var. Zeytinburnu'nun 20 yıllık hayallerini gerçeğe dönüştürdük, halihazırda İBB'den destek göremediğimiz birçok projenin de hayat bulması için önümüzdeki dönem birlikte çalışıp, birlikte başaracağız" dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Başkanla Akşam Çayı'nın son programı için Beştelsiz Mahallesi'ndeydi. Mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini dinleyen Başkan Arısoy, gelecek 5 yıllık dönemde belediyecilik anlamında İstanbul'un parlayan yıldızı olmaya devam etmek için AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'la birlikte yola çıktıklarını söyleyerek, "Zeytinburnu için hayal ettiğimiz her projeyi, geçtiğimiz dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un büyük destekleri sayesinde hayata geçirmeyi başardık. Bakanımız şimdi de İstanbul için yönetime talip. Zeytinburnu'nda destek görmeyen ve aksayan projelerimizin devamı için yola çıktık. Birlikte çalışıp, hep birlikte başaracağız" dedi.

"Çalışan ve destek olan bir büyükşehir yönetimi istiyoruz"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim çalışmasına Zeytinburnu ziyareti ile başlamasının sorulması üzerine konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: "Henüz adaylığımız açıklanmadı ama elimizde adaylığı açıklanmış bir ismimiz var. Sayın Murat Kurum'u Zeytinburnu'nda misafir etme şansımız oldu. Kendisi ilk ilçe ziyaretini Zeytinburnu'na yaptı. Bu vesileyle sizlere kendilerinin de selamını iletmek istiyorum. 5 yıl boyunca burada yaptığımız ve hayata geçirdiğimiz birçok büyük projede Murat Kurum Bakan'ımızın imzası var. Zeytinburnu'nun 20 yıllık hayali olan Millet Bahçesi, yerinde dönüşümü olmayan 20 parsel, Askeri Lojmanlardan kalan alana Çok Amaçlı Bir Etkinlik salonu alanın tahsisi, Beştelsiz Kentsel Dönüşüm Projesi, Telsiz Mahallesi, İETT Blokları, Arnavut Mevkii, Çırpıcı Mahallesi dönüşüm projelerinin gerçekleşmesinde kendilerinin çok büyük katkısı olmuştur. İlçemiz için en desteği, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun inşası sürecinde mevcut İBB Başkanı ile karşı karşıya geldiğimiz dönemde vermiştir. Orada manasız bir şekilde durdurulmaya kalkılan ve önüne ket vurulan inşaatın devamında Sayın Kurum Murat Kurum Bakan'ımızın imzası vardır. Kendisi şimdi de İstanbul için yola çıktı, sizlerden güçlü bir destek arzu ediyoruz. Büyükşehir ve ilçe yönetim arasında uyum olunca somut çözümler çıkmıyor maalesef. O yüzden bu dönem sizlerin desteğiyle, birlikte daha güçlü bir şekilde yol almak istiyoruz" diye konuştu.

"Statla ilgili destek göremediğimiz gibi kamu arazisini elimizden almaya kalktılar"

Geçtiğimiz 5 yıllık dönem boyunca İBB'nin Zeytinburnu ile ilgili olarak göstermiş olduğu yönetim sürecine de değinen Başkan Arısoy, Zeytinburnu ile ilgili hiçbir talebe cevap alamadıklarını, özellikle büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olan ulaşım, yol gibi temel hizmetlerde sistemin durmuş vaziyette olduğuna dikkat çekti. İBB ile geçirdikleri bu 5 yıllık dönemde, Zeytinburnu özelinde destekten çok birçok konuda anlaşmazlık yaşadıklarını anlatan Başkan Arısoy, "Zeytinburnu Eski Belediye Başkanlığı, şimdilerde hepimizin bildiği Kazlıçeşme Sanat binası için işgalci olduğumuz iddiasıyla 21.5 Milyon ecrimisil istendi. Burası Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, burada bir kamu tahsis var, kamu kurumu işgalci olabilir mi? Nitekim belgeleriyle ispatladık. Yıkılıp yeniden yapılması gereken stadyum ile ilgili herhangi bir destek görmedik, üstüne üstelik eski spor salonunun yer aldığı kamu arazisini iade etmeye kalktı. Bizler takipçisi olunca, ucube bir kararla geri adım attılar. Abdi İpekçi Spor Salonu ile ilgili durumları hepimiz biliyoruz, tüm Türkiye medyadan takip etti. Orada da uluslararası bir basket üssü kurma projesine anlam veremediğimiz bir şekilde engel olmaya çalıştı. Yine Zeytinburnu'muzda itfaiye alanı olarak İBB'ye tahsis ettiğimiz alanın üzeri halen boş duruyor. Şu an itfaiye hala eski yerinde yani stadın yanı başında prefabrik alanda duruyor. O arsa üzerine en ufak bir çalışma yapılmadı. Üzülerek belirtmek isterim ki İBB'de sistem tamamen durmuş vaziyette" diye konuştu. - İSTANBUL