Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi\'nde 1.313 Kursiyer Sertifikalarını Aldı

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde 25 farklı alanda eğitim alan bin 313 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde ilçe sakinlerine farklı alanlarda eğitim verildi. 2009'da Zeytinburnu Kültür Sanat bünyesinde açılan kurs, 25 farklı branşta16 yıldır eğitim vermeye devam ediyor. Hem gençlerin hem de yetişkinlerin eğitim alabildiği kurslarda, hüsn-i hat, kaligrafi, tezhip, ebru, minyatür, fotoğraf, temel resim, yağlı boya, rölyef, ud, piyano, bağlama, gitar, keman, ney, şan, diksiyon, halk oyunu, tiyatro, yan flüt, yazarlık atölyesi, çömlek atölyesi, Osmanlı Türkçesi, kalem işi branşlarında alanında uzman eğitim kadrosu hizmet verdi.

Törene yoğun ilgi

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, kurs öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Program protokolün açılışını yaptığı serginin ziyaretiyle başladı. Daha sonrasında düzenlenen konser ile davetliler keyifli dakikalar geçirdi.

Bin 313 kursiyeri sertifikasına kavuştu

Mezuniyet şöleninde bu sezon sertifika almaya hak kazanan bin 313 kursiyeri sertifikasına kavuştu. 16 yıl boyunca Zeytinburnu Kültür Sanat'taki kurslardan mezun olan kursiyer sayısı 15 bin 626'ya çıkmış olacak.

"Açıldığı tarihten bu yana 25 civarında kültür sanat branşında kurslar veriyor"

Sergi sonrası konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Kültür sanat merkezimiz, 2009'da açıldı. Açıldığı tarihten bu yana 25 civarında kültür sanat branşında kurslar veriyor. Kurs hocalarımızın refakatinde 25 branşta kursiyerlerimiz kurs alıyorlar. Biz her yıl, bir mezuniyet sergisi töreniyle kurs dönemini sonlandırıyoruz. Açıldığı günden bugüne 16 bine yakın insan buradan geçmiş. Sergisini açtık, hat, tezhip, ebru, seramik, kaligrafi, minyatür, fotoğraf gibi 25 sahne sanatları da dahil olmak üzere" şeklinde konuştu. - İSTANBUL