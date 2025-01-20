Zeytinburnu'nda 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Başladı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Başladı

Zeytinburnu\'nda 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Başladı

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması için başvurular alınmaya başladı. Katılım için son tarih 29 Mart. Yarışma, çeşitli yaş gruplarında okuma alışkanlığını artırmayı amaçlıyor ve kazananlara para ödülleri ile tatil fırsatları sunulacak.

20.01.2025 12:07  Güncelleme: 12:10
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Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği "19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması" için başvurular başladı. Yarışmaya katılım için son başvuru tarihinin 29 Mart olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin bir kültür klasiği haline gelen ve Bilgi Evleri ile Gençlik Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği Kitap Okuma Yarışması bu yıl 19'uncu kez düzenlenecek. 29 Mart tarihine kadar başvuruların kabul edileceği yarışma için belirlenen kitaplar her yıl olduğu gibi bu yıl da çok özel eserlerden oluşuyor. Her yaştan herkesin okuma üzerine farkındalık oluşturması, kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla özellikle gençlerde ve çocuklarda okuma sevgisi oluşturarak merak eden, araştıran, üretici fikirler geliştirebilen bireylerin topluma kazandırılmasını hedefleyen yarışmaya, her sene yoğun bir ilgi gösteriliyor.

Okunan eserlerden 100 soruluk seçmeli test

"Okumak sizden, ödüllendirmek bizden" sloganıyla yola çıkan Kitap Okuma Yarışması, uzun ve tempolu bir çalışmanın ardından jüri tarafından özenle belirlenen 15 kitabı yarışmaya katılan okuyucuları ile buluşturuyor. Yarışma dört grupta yapılıyor ve değerlendiriliyor. Birinci grupta 4 ve 5. sınıflar; ikinci grupta 6, 7 ve 8. sınıflar; üçüncü grupta lise öğrencileri; dördüncü grupta ise yetişkin kitapseverler yarışmaya katılabiliyor. Yarışmacılar kendi grubu için belirlenen 5'er kitaptan oluşan seçkilerini Bilgi Evleri'nden ve Gençlik Merkezi'nden ödünç alabilecekleri gibi yazar, yayınevi ve baskı sayısı aynı olmak şartıyla kendileri de temin edebiliyorlar. 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'na katılan yarışmacılara, 26 Nisan günü gerçekleştirilecek sınavla belirlenen kitaplardan çoktan seçmeli test yöntemiyle 100 soru yöneltilecek. Sınav I. ve II. gruplar için saat 10.00'da, Haluk Ündeğer İlkokulu'nda, III. ve IV. gruplar için ise saat 14.00'te, Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek.

Dereceye girenlere para ve tatil ödülü

19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın kazananlarını bu yıl da para ödülleri bekliyor. Her grubun birincilerine 30 bin TL, ikincilerine 20 bin TL, üçüncülerine 15 bin TL, dördüncülerine 10 bin TL, beşincilerine 7 bin 500 TL, 6,7,8,9 ve 10'uncularına 5 bin TL para ödülü dağıtılacak.

Ayrıca ilk 3'e girecek olan adaylar, ailelerinden belirledikleri iki kişiyle birlikte 5 gece 6 gün boyunca Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı tatili ile ödüllendirilecekler. Ödül töreni 3 Mayıs'ta Zeytinburnu Kültür Sanat'ta gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Başladı - Son Dakika

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