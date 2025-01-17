Zeytinburnu'nda Karne Festivali ile Yarıyıl Tatiline Renk Katılıyor - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Karne Festivali ile Yarıyıl Tatiline Renk Katılıyor

Zeytinburnu\'nda Karne Festivali ile Yarıyıl Tatiline Renk Katılıyor

Zeytinburnu Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Karne Festivali kapsamında tiyatro, sinema, spor aktiviteleri ve birçok atölye ile çocuklar, tatillerini keyifli bir şekilde geçirecek.

17.01.2025 12:17  Güncelleme: 12:27
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Zeytinburnu Belediyesi ilçedeki öğrencilerin yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçebilmeleri için bu yıl da birçok eğlenceli etkinlik hazırladı.

Zeytinburnu Belediyesi karnesini alan tüm öğrencileri, hep birlikte karne neşesini yaşamak için 'Karne Festivali' etkinliklerine katılmaya davet ediyor. Zeytinburnu'ndaki okullarda eğitim gören öğrenciler bu yarıyıl tatilinde de Bilgi Evleri, İzci Evi, Bilim Zeytinburnu, Kış Spor Okulu, Gençlik Merkezi ile Zeytinburnu Kültür Sanat'ta düzenlenecek etkinliklerle eğlenceye ve aktiviteye doyacak.

Eğlence her yerde

Yarıyıl tatili boyunca çocuklar, Bilgi Evleri'nin düzenlediği kulüp, atölye ve gezilere, Zeytinburnu İzci Evi'ndeki aktivitelere, Bilim Zeytinburnu'ndaki atölyelere katılabilirken, Kaz Dağları'nın eteğinde yer alan Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı'nda harika bir kış tatili geçirebilecekler. Aynı zamanda Zeytinburnu Kültür Sanat'ta 16 gün boyunca sürecek etkinliklere de katılma fırsatı bulabilecekler.

Kış Spor Okulları'nda ise basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, taekwondo, karate, okçuluk, atletizm ve tenis kurslarından yararlanabilecekler.

ZKS'de 16 gün boyunca karne festivali

Öğrenciler birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı ZKS Karne Festivali'nde 18 Ocak - 2 Şubat tarihleri boyunca, her gün 12.00- 16.00 saatleri arasında düzenlenecek; tiyatro, sinema, sosis balon, yüz boyama, animatör maskot, Karagöz ve Hacivat, pandomim show, bubble show, illüzyon, balon katlama ve sevimli kukla gösterimleri gibi etkinliklerle yarıyıl tatilinin keyfini doyasıya çıkaracaklar.

"Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak istiyoruz"

Yarıyıl tatili ile ilgili Zeytinburnu'nda eğitim gören öğrencilere seslenen Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Karnelere ve yarıyıl tatiline kavuşmak çocuklarımız için büyük bir mutluluk. Zeytinburnu Belediyesi olarak hazırladığımız Karne Festivali ile çocuklarımızın bu mutluluğuna ortak olmak istiyoruz. Zeytinburnu'muzun tüm çocuklarını, karne sevinçlerini paylaşmak, birlikte eğlenip birlikte öğrenmek için etkinliklerimize bekliyoruz" çağrısında bulunarak tüm öğrencileri festivale katılmaya davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda Karne Festivali ile Yarıyıl Tatiline Renk Katılıyor - Son Dakika

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