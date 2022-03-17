Zeytinburnu'ndaki camiler Berat Kandili'nde gül koktu - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'ndaki camiler Berat Kandili'nde gül koktu

17.03.2022 11:44
Zeytinburnu'ndaki camiler Berat Kandili'nde gül koktu

Zeytinburnu'ndaki tüm camiler Berat Kandili dolayısıyla temizlenerek gül suyuyla yıkandı.

Zeytinburnu'ndaki tüm camiler Berat Kandili dolayısıyla temizlenerek gül suyuyla yıkandı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçedeki camiler, Berat Kandili nedeniyle gül suyuyla yıkandı. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından hem cami içi hem cami dışının temizliği gerçekleştirildikten sonra gül suyuyla yıkanan camiler vatandaşlar için hazırlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Muhammet Kısa: "Zeytinburnu Belediyesi olarak ilçemiz genelindeki tüm cami ve mescitlerimizin düzenli olarak genel temizlikleri yapılmaktadır. Bu kapsamda halılar yıkanmakta, caminin içinde bulunan teşrifatında genel temizlikleri yapılmaktadır. Bugün idrak edeceğimiz Berat Kandili münasebetiyle ilçemiz genelinde bulunan tüm cami ve mescitlerimizin genel temizliği yapılıp gül suyuyla yıkandı. Bu akşam camiye gelecek olan misafirlerimiz gül suyu kokusuyla karşılanacaktır" dedi. - İSTANBUL

Zeytinburnu'ndaki camiler Berat Kandili'nde gül koktu
Zeytinburnu'ndaki camiler Berat Kandili'nde gül koktu
Zeytinburnu'ndaki camiler Berat Kandili'nde gül koktu
Zeytinburnu'ndaki camiler Berat Kandili'nde gül koktu
Zeytinburnu'ndaki camiler Berat Kandili'nde gül koktu
Zeytinburnu'ndaki camiler Berat Kandili'nde gül koktu

YORUMLAR
500
Gaziantep Valisi Gül, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı Gaziantep Valisi Gül, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı Vali Yıldırım kandil mesajı yayımladı Vali Yıldırım kandil mesajı yayımladı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Berat Kandili, Zeytinburnu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zeytinburnu'ndaki camiler Berat Kandili'nde gül koktu - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:38 Mahkemeden emsal karar! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan 23 yaşındaki gence 33 yıl hapis cezası verildi
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:05:08. #1.11#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'ndaki camiler Berat Kandili'nde gül koktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement