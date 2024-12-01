Zeytinyağı Sabunuyla Doğal Güzellik

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Gıda sektöründe kullanılan zeytinyağı geleneksel yöntemlerle sabuna dönüştürülerek kozmetik alanında kullanılarak cildi güzelleştiriyor.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi'nde, zeytinyağından sabun yapımı geleneksel yöntemlerle sürdürülüyor. Zeytinyağının cilt güzelliğine olan faydalarını bilen vatandaşlar, sabun yaptırmak için ustalara başvuruyor. Özellikle zeytin hasadının sürdüğü bu dönemde, atık yağlar ve asidi yüksek yağlar sabuna dönüştürülüyor.

Ilıdağ Mahallesi'nde sabun yapan ustalar Zekeriya Kansu ve Süleyman Er, zeytin hasadı sırasında üreticilerden gelen talepleri karşılamak için yoğun bir mesai sürecine girdi. Üreticiler, evlerine getirdikleri zeytinlerden elde ettikleri asidi yüksek yağları, işin ehli ustalara teslim ediyor. Kansu ve Er, sabahın erken saatlerinde dev kazanlarını hazırlayarak sabun yapımına başlıyor. Günü boyunca sabun yapımına odaklanan ustalar, atık yağları sabuna dönüştürerek tüketicilere sunulacak hale getiriyor.

Zeytinyağı sabunu yapmanın oldukça meşakkatli olduğunu belirten Zekeriya Kansu, "Zeytinyağına dayalı sabun üretebilmek için yağın asidinin yüksek olması gerekiyor. Kızartma yağı ve atık yağlardan sabun üretiyoruz. Bu işin ustalığı çok önemli, sabahları dev kazanlarımızla işe başlıyoruz. Günde yaklaşık 900 kilogram sabun üretiyoruz. 1 kilogram yağdan 1.5 kilogram sabun elde ediyoruz" dedi.

Süleyman Er, sabun yapımını ustasından öğrendiğini belirterek, işin oldukça zahmetli olduğunu vurguladı. Er, "Sabun yapmak kolay bir iş değil. Herkes sabun yapamaz. Biz ise vatandaşların yağlarını en titiz şekilde sabuna dönüştürüp, üreticilere teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.

Zeytinyağından sabun yapımı, sadece doğal ürünlerin tercih edildiği kozmetik sektöründe değil, aynı zamanda geleneksel el işçiliği ile yeniden hayat buluyor. Sabunlar, cilde dost içerikleriyle her geçen gün daha fazla talep görüyor. - AYDIN