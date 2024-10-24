Zihinsel Engelli Genç Barajda Bulundu

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde kayıp ihbarı ile aranan zihinsel engelli genç, ekipler tarafından baraj gölünde yüzerken bulundu.

Kurtalan ilçesinde Mahsun Kaya'dan (27) haber alamayan ailesi, ihbarda bulundu. İhbar üzerine arama çalışması başlatan AFAD ve Jandarma ekipleri, Kaya'nın Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü'nde yüzerken buldu. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT