Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı Bahara Hazır - Son Dakika
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Yerel

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı Bahara Hazır

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı Bahara Hazır

Kayseri'nin gözde mekanlarından Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, temizlenme ve bakım çalışmalarıyla bahar sezonuna hazırlanıyor. Talas Belediyesi, ziyaretçilerin mutluluğunu artırmak için kapsamlı bir seferberlik başlattı.

24.04.2025 12:12  Güncelleme: 12:14
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Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla birlikte, Kayserililerin nefes aldığı, doğayla kucaklaştığı ve mutlu hatıralar biriktirdiği gözde mekanlardan birisi olan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, ziyaretçilerini tüm güzelliğiyle yeniden ağırlamaya hazırlanıyor.

'Güzel mekanlar, mutlu insanlar' anlayışı ile hareket eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, artan ilgiyle birlikte bu eşsiz alanı yeni sezona hazırlamak ve insanların mutluluğuna dokunmak için kapsamlı bir temizlik ve bakım seferberliği başlattı. Ekiplerin hummalı çalışması; Zincidere Göleti'ne can veren sulama kanallarına ve derelere odaklanıyor. Kanallardaki birikintiler temizlenerek suyun gür ve berrak akışı sağlanırken, muhtemel su kayıplarının da önüne geçiliyor. Erciyes'ten gelen temiz ve bol su, sadece göletin değil, aynı zamanda bu güzel mekanda yaşanacak mutlu anların da kaynağını oluşturuyor. Sadece su kanalları ve dereler değil, alanın her köşesi ziyaretçilerin konforu ve mutluluğu için elden geçiriliyor. Ağaçlar budanarak daha sağlıklı ve estetik bir görünüm kazandırılıyor, yollar ve çevreleri temizlenerek daha ferah ve davetkar bir atmosfer oluşturuluyor. Yapılan her çalışma, alana gelen her bir insanın buradan yüzünde bir gülümsemeyle ayrılması hedefine hizmet ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalışmaların temelinde insan odaklı hizmet anlayışının yattığını vurguladı. Başkan Yalçın, şunları söyledi;

"Bizim için en büyük mutluluk, vatandaşlarımızı güzel mekanlarımızda mutlu görmektir. Baharın enerjisiyle birlikte Zincidere 100. Yıl Mesire Alanımız başta olmak üzere yeşil alanlarımıza koşan hemşehrilerimize en iyisini sunmak bizim görevimiz. Kanallarımızı temizliyor, suyumuzu koruyor, çevremizi güzelleştiriyoruz ki; insanlarımız burada huzur bulsun, keyifli vakit geçirsin. Ekiplerimiz, bu güzel alanı sizlerin mutluluğu için hazırlıyor."

Talas Belediyesi'nin 'Güzel mekanlar, mutlu insanlar! hedefiyle yürüttüğü bu özenli çalışmaların ardından Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, şehrin stresinden uzaklaşmak, doğanın içinde mutlu anlar yaşamak isteyen ziyaretçilerini bekliyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı Bahara Hazır - Son Dakika

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