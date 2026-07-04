Zincirlikuyu\'da Su Baskını, Trafik Kilitlendi

İstanbul'da etkili olan sağanak ile Zincirlikuyu'da alt geçidi su bastı. Biriken su nedeniyle alt geçidi kullanamayan İETT otobüsleri yolda ilerleyemedi.

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak, Zincirlikuyu'da köprü altında su birikintilerine neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Su baskını nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, peş peşe bekleyen İETT otobüsleri dikkat çekti.

Zincirlikuyu'daki alt geçide ise ihbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Alt geçitte biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin suyu boşaltma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL