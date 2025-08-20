Zirai İlaç Bayilerine Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Zirai İlaç Bayilerine Denetim

Zirai İlaç Bayilerine Denetim
20.08.2025 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda zirai ilaç bayileri denetlendi, yasadışı ürünlere karşı mücadele sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan zirai ilaç bayileri yapılan çapraz denetime kontrol edildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarımsal üretimde sağlıklı ve güvenli ürünlerin kullanımını teşvik etmek, yasadışı veya kalitesiz ürünlerin satışını engelleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sahaya inen ekipler, Kuşadası ilçe merkezi ve Davutlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren zirai ilaç ve gübre bayilerini denetledi. Ekipler denetimler sırasında, bayilerin ruhsatları, ürünlerin etiket bilgileri ve depolama şartlarını kontrol etti. Ayrıca, kullanıma sunulan zirai ilaçların ve gübrelerin kayıtlı olup olmadığına dair detaylı incelemeler yapıldı. Tarım müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin periyodik olarak gerçekleştirileceğini ve çiftçilerin güvenli bir şekilde ürün kullanabilmeleri için bu sürecin büyük önem taşıdığını vurguladı. Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kuşadası ve Davutlar da yetkili personelimizce çapraz ilaç bayii denetimleri yapıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Davutlar, Kuşadası, Ekonomi, Finans, Tarım, Yerel, Yaşam, Söke, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zirai İlaç Bayilerine Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Özgür Özel’in sözleri Bahçeli’yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk Özgür Özel'in sözleri Bahçeli'yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur
Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz

09:43
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 09:57:11. #7.13#
SON DAKİKA: Zirai İlaç Bayilerine Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.