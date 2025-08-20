Zirai İlaç Bayilerine Denetim

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan zirai ilaç bayileri yapılan çapraz denetime kontrol edildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarımsal üretimde sağlıklı ve güvenli ürünlerin kullanımını teşvik etmek, yasadışı veya kalitesiz ürünlerin satışını engelleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sahaya inen ekipler, Kuşadası ilçe merkezi ve Davutlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren zirai ilaç ve gübre bayilerini denetledi. Ekipler denetimler sırasında, bayilerin ruhsatları, ürünlerin etiket bilgileri ve depolama şartlarını kontrol etti. Ayrıca, kullanıma sunulan zirai ilaçların ve gübrelerin kayıtlı olup olmadığına dair detaylı incelemeler yapıldı. Tarım müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin periyodik olarak gerçekleştirileceğini ve çiftçilerin güvenli bir şekilde ürün kullanabilmeleri için bu sürecin büyük önem taşıdığını vurguladı. Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kuşadası ve Davutlar da yetkili personelimizce çapraz ilaç bayii denetimleri yapıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN