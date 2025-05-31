Zonguldak BEÜ\'den Uluslararası Ödül

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim Dalı akademisyenlerinden Prof. Dr. Sevinç Aktemur Türker ve Arş. Gör. Nazife Maide Dayıcan, 25-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 16. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi'nde büyük bir başarıya imza attı.

Prof. Dr. Türker ve Arş. Gör. Dayıcan'ın, diyabetli bireylerde kök kanal enfeksiyonlarına neden olan mikrobiyal yapıların incelendiği "Diyabetli Hastaların Kök Kanal Enfeksiyonlarındaki Mikrobiyal Komünite" başlıklı çalışmaları, 16. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi'nde sunulan 103 sözlü bildiri arasından Sözel Bildiri Birincilik Ödülü'ne layık görüldü.

Söz konusu çalışma, diyabet gibi sistemik hastalıkların ağız ve diş sağlığı üzerindeki etkilerine dair derinlemesine bilgiler sunarak, hem klinik uygulamalara hem de bilimsel literatüre önemli katkılar sağlaması bakımından jüri ve katılımcılar tarafından büyük takdir topladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, elde edilen bu uluslararası başarı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bilimin rehberliğinde ilerlemeyi, insanlığa fayda sağlayacak çalışmalara imza atmayı emin adımlarla sürdürmeye devam ediyoruz. Diş Hekimliği Fakültemiz Endodonti Ana Bilim Dalından değerli akademisyenlerimiz Prof. Dr. Sevinç Aktemur Türker ve Arş. Gör. Nazife Maide Dayıcan'ın, ülkemizi ve Üniversitemizi uluslararası düzeyde gururla temsil ederek aldıkları bu birincilik ödülü, özgün bilimsel çalışmaların ve özverili araştırma kültürünün apaçık bir göstergesidir. Kök kanal enfeksiyonlarının sistemik hastalıklarla ilişkisini konu alan bu çalışma, hem alana önemli katkı sunacak hem de toplum sağlığına ışık tutabilecek nitelikte önemli bir akademik kaynaktır. Akademisyenlerimizin ortaya koydukları bu araştırmanın uluslararası akademik camiada prestijli bir ödüle layık görülmesi, nitelikli akademisyenlerimizin özgün bilimsel bakış açılarını ve araştırma vizyonunu ortaya koymaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim Dalı akademisyenlerimizden Prof. Dr. Sevinç Aktemur Türker ve Arş. Gör. Nazife Maide Dayıcan'ı canıgönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bu önemli başarının genç araştırmacılarımıza da ilham olmasını temenni ediyorum. Üniversitemiz olarak gerek sağlık gerek eğitim olsun her alanda bilimi ve bilim insanını desteklemeye, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli araştırmaların ortaya koyulmasını sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz." - ZONGULDAK