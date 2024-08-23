Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Yerel

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Arasında ortak iş akış süreçleri ve stratejik planlamalar gerçekleştirmek maksadıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törende BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanı Veli Köktürk protokol metnini imzaladı. İmzalanan iş birliği protokolü, Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı'nın ileri dönük stratejik planlama, eylem planları, gerekli güncelleme önerileri ve fon performanslarıyla ilgili olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin bunlara yönelik uzmanlığı ve desteği sağlaması üzerine temellenen bir profesyonel danışmanlık hizmetini kapsıyor. Bu iş birliği protokolünün danışmanlığını ise BEUN öğretim üyesi Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu üstleniyor. İş birliği protokolü uyarınca taraflar arasında ilgili hususlarda bilgi, belge, görüşme ve ziyaretler ile ilgili fiziki ve teknik olanakların sağlanarak analiz ve paylaşımların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini hedefliyor.

İmza töreninde konuşan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Bu protokol vasıtasıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin sahip olduğu bilgi ve tecrübenin, Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı'nın gelecek planlamaları ve stratejik eylemlerinde ortak bir zemin oluşturarak doğru yol alınması konusunda büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde açıklamada bulundu. - ZONGULDAK