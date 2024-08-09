Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde iş geliştirme toplantısı düzenlenecek - Son Dakika
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde iş geliştirme toplantısı düzenlenecek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde iş geliştirme toplantısı düzenlenecek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde iş geliştirme toplantısı düzenlenecek.

09.08.2024 10:20
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde iş geliştirme toplantısı düzenlenecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Singapur devlet kurumu Enterprise Singapore, teknoloji ve pazar alanlarında yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine yönelik finansman destekli ortak Ar-Ge projeleri için proje çağrısına çıktı. Bu çerçevede, Singapur merkezli E&T Intelligence Company, geliştirdiği "Otonom İş Makinaları Projesi" için Türk ortak arıyor. Proje kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), önemli bir iş geliştirme toplantısına ev sahipliği yapacak. 13 Ağustos 2024 Salı günü saat 10: 00'da BEÜ Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda düzenlenecek toplantıda, E&T Intelligence Company yetkilileri projeyi tanıtacak ve potansiyel Türk ortaklarıyla iş birliği fırsatlarını değerlendirecek. BEÜ Teknoloji Transfer Ofisi de toplantıda, ilgili proje çağrısı ve projenin yürütülmesi hakkında detaylı bilgiler sunacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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