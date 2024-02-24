Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Rektör Özölçer mesajında, Berat gecesinin önemine vurgu yaparak, bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin ve yardımların kabul olmasını dileyerek, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesi, Zonguldaklı hemşehriler ve İslam aleminin Berat Kandili'ni en içten duygularıyla kutladığını belirtti.

24.02.2024 16:50  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Özölçer mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ramazan ayının müjdecisi, rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı ve Kuran-ı Kerim'in levhimahfuzdan dünyaya indirildiği Berat gecesi, ibadetlerimizi huşu içinde yapacağımız müstesna anlarımızdan biridir. Peygamber Efendimizin, Yüce Allah'ın rahmetiyle tecelli edeceğini ve günahları affedeceğini buyurduğu bu kutlu gece, bizlere kalplerimizi arındırarak Ramazan ayına tertemiz girmek için bahşedilmiş büyük bir fırsattır. Rabbimizin affına sığındığımız Berat gecesinde mağfiretine erişebilmek için ifa edeceğimiz ibadetlerin ve yapacağımız yardımların dergah-ı izzette kabul olması dileğiyle bu manevi iklimde beraatını alanlardan olmamızı ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin, Zonguldaklı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla kutluyor; bu kutlu gecenin sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Berat Kandili, Zonguldak, Rektör, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 20:08:14. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement