Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer 21 Mart Nevruz Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Özölçer mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kadim Türk kültürümüzün bizlere bıraktığı en değerli miraslarından biri olan Nevruz; tabiatın canlanması, baharın gelişi, kardeşliğin ve dostluğun kenetlenerek yeni bir döneme geçişin adıdır. Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Anadolu'dan Balkanlara kadar uzanan bu kutlu günün maneviyatı, binlerce yıldır coşkuyla kutlanarak milli değerlerimizin, milli birliğimizin ve milli beraberliğimizin gücünü perçinlemektedir. Türk tarihinin destanında milletin yeniden dirilişi ve uyanışını ifade eden Nevruz'un; cemrelerin yeryüzü ile buluşarak doğanın yeşillendiği, toprağın canlandığı ve suların coşkuyla aktığı bahar dönemi ile özdeşleşmektedir. İşte bu milli kültür ve manevi değerler ışığında bereketin, iyiliğin, barışın ve mutluluğun daim olması temennisiyle aziz milletimiz başta olmak üzere tüm insanlığın 21 Mart Nevruz Bayramını canı gönülden kutluyor, bayramımızın başta akademik camiamız olmak üzere ülkemizin bütün kuruluşlarına baharın getirdiği bolluğun ve huzurun feyzi ile başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini ümit ediyorum." - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Nevruz Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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