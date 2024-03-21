Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Nevruz Bayramı\'nı Kutladı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer 21 Mart Nevruz Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Özölçer mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadim Türk kültürümüzün bizlere bıraktığı en değerli miraslarından biri olan Nevruz; tabiatın canlanması, baharın gelişi, kardeşliğin ve dostluğun kenetlenerek yeni bir döneme geçişin adıdır. Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Anadolu'dan Balkanlara kadar uzanan bu kutlu günün maneviyatı, binlerce yıldır coşkuyla kutlanarak milli değerlerimizin, milli birliğimizin ve milli beraberliğimizin gücünü perçinlemektedir. Türk tarihinin destanında milletin yeniden dirilişi ve uyanışını ifade eden Nevruz'un; cemrelerin yeryüzü ile buluşarak doğanın yeşillendiği, toprağın canlandığı ve suların coşkuyla aktığı bahar dönemi ile özdeşleşmektedir. İşte bu milli kültür ve manevi değerler ışığında bereketin, iyiliğin, barışın ve mutluluğun daim olması temennisiyle aziz milletimiz başta olmak üzere tüm insanlığın 21 Mart Nevruz Bayramını canı gönülden kutluyor, bayramımızın başta akademik camiamız olmak üzere ülkemizin bütün kuruluşlarına baharın getirdiği bolluğun ve huzurun feyzi ile başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini ümit ediyorum." - ZONGULDAK