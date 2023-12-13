 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'na ziyarette bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'na ziyarette bulundu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcılarıyla birlikte Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç'ı ziyaret etti. Ziyarette, iki kurum arasında ortak proje ve işbirliği olanakları değerlendirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Türkiye Uzay Ajansı Başkanı\'na ziyarette bulundu
13.12.2023 - 16:30,
Abone Ol

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç'a ziyarette bulundu.

Rektör Özölçer'e ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıraç, Rektör Özölçer'le bir süre sohbet etti. Rektör Özölçer ise misafirperverliğinden dolayı Kıraç'a teşekkür etti. Türkiye Uzay Ajansı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arasında yapılabilecek ortak proje ve ikili işbirliğinin değerlendirildiği ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye Uzay Ajansı, Yusuf Kıraç, Zonguldak, Uzay, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'na ziyarette bulundu - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43
Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43 Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 17:01:46. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'na ziyarette bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement