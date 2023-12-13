Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Türkiye Uzay Ajansı Başkanı\'na ziyarette bulundu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç'a ziyarette bulundu.

Rektör Özölçer'e ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıraç, Rektör Özölçer'le bir süre sohbet etti. Rektör Özölçer ise misafirperverliğinden dolayı Kıraç'a teşekkür etti. Türkiye Uzay Ajansı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arasında yapılabilecek ortak proje ve ikili işbirliğinin değerlendirildiği ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK