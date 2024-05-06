Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkmenistanlı öğrencilerin ülke tanıtım programına katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Genç Ofisler Kültür Buluşmaları"nda Türkmenistanlı öğrencilerin ülkelerinin kültürel değerlerini sergiledikleri ülke tanıtım programına katıldı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi "Genç Ofisler Kültür Buluşmaları"nda Üniversitede öğrenim gören Türkmenistanlı öğrenciler ülkelerini tanıttı. Farabi Genç Ofis'te düzenlenen etkinliğe, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Zonguldak İl Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Yüksel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlik; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Türkmenistan Marşı'nın okunmasının ardından Türkmen öğrencilerin Türkmenistan'ın tarihi, coğrafi ve kültürel tanıtımını içeren sunumlarıyla devam etti. Sunumun ardından Türkmenistan'ın geleneksel kültürünü tanıtan video gösterisi izlenerek öğrencilerin Türkmen halk kültürüne ait çeşitli eserlerin gezilmesi ve Rektör Özölçer'in öğrencilerle beraber fotoğraf çekilmesiyle etkinlik sona erdi. - ZONGULDAK
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