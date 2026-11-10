Zonguldak Devrek\'te 10 Kasım Atatürk\'ü anma programı çelenk ve gösterilerle yapıldı.

Devrek'te 10 Kasım anma programı çeşitli etkinliklerle hayata geçirildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı çeşitli etkinliklerle anıldı. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. Yıldönümü nedeniyle hazırlanan anma programı protokol heyetinin katılımı ile Cumhuriyet Alanında gerçekleştirildi. Törenlere Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Hüsamettin Çalçoban, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın Cumhuriyet Alanında bulunan anıta çelenk sunulmasıyla başlandı. İki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından burada ki tören sona erdi.

10 Kasım programlarına Devrek Anadolu Lisesi tarafından tertip edilen organizasyon Atatürk Kültür Merkezinde devam edildi. Programda, öğrenciler tarafından 10 Kasım nedeniyle yaklaşık bir saatlik süre içinde davetlilere yönelik çeşitli gösterilerin sergilenmesinin ardından etkinlikler sona erdi.

Düzenlen programda: Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Hüsamettin Çalçoban, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, daire müdürleri, askeri erkan, öğretmenler öğrenciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.