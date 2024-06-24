Zonguldak Emniyet Müdür Yardımcısı\'nın kızı Amerikalı bilgisayar mühendisiyle evlendi

Yerel

Zonguldak'ta görev yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz'ın kızı Selay Buse Yılmaz; Amerikalı bilgisayar mühendisi Ian Campbell Simmons ile dünyaevine girdi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz'ın kızı Selay Buse Yılmaz; Amerikalı bilgisayar mühendisi Ian Campbell Simmons ile dünyaevine girdi. Zonguldak Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törende, çiftin nikahını nikah memuru Dilek Güneş kıydı. Üsküp'te seminerde tanışan Selay Buse Yılmaz ile Ian Campbell Simmons hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah şahitleri ise Zonguldak Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve yakınları oldu.

Çifte nikah sonrası aile cüzdanını teslim eden Ergen, "İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve kaleyi içten fethetmek adına önemli bir adım olarak görüyorum. İnşallah sizin evliliğinizle beraber ilişkilerimiz çok daha iyiye gider. Ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK