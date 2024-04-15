Zonguldak\'ın Corak köyünde heyelan nedeniyle yol 4 aydır yapılmayı bekliyor

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Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Corak köyünün mahallesinde oluşan heyelan, mahalle sakinlerine zor günler yaşatıyor. Mahalle sakinleri ulaşıma kapanan yolun 4 aydır yapılmayı beklediğini ifade ettiler.

Devrek ilçesine bağlı Çorak köyünün yolu yaklaşık 4 ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İki aileye ait üç katlı bir bina risk nedeniyle AFAD tarafından tahliye edildi. İl Özel İdaresi, jeoloji mühendisleri ve ilgili birimler aracılığıyla heyelanlı bölgede incelemelerde bulundu. Ardından AFAD ve İçişleri Bakanlığı'na yaklaşık 5 milyon liralık istinat duvarı yapılmasını istedi.

Yol için ödenek beklenirken, mahalle sakinleri de yolun yapılmasını beklediklerini ifade ettiler. Birçok köyün bu yoldan faydalandığını belirten köylüler; hastaların da hastaneye ulaşmada zorluk yaşadığını belirttiler.

Köy sakinleri adına açıklama yapan Fehmi İnce, "Köylüler olarak yaşadığımız sorunları bir kez daha kamuoyuna duyurmaktır. Çorak köy yolunu kullanan birçok köy var. Bu köylerimizde yaşayan ve ikamet eden köylülerimizde mağdur oluyor. Bu köyün her şeyini biliyorum burada AFAD, İl Özel İdare, Kaymakamlık gibi makamlara dilekçemizi verdik. Burada bu yolun yapılması için birisinin canının mı yanması lazım. Yolu bilmeyenler iniyor, yolun çöktüğünü bilmiyor. Son anda duruyor, uçurumun ucunda Allah göstermesin. Biz bir an önce yolun yapılmasını talep ediyoruz yetkilerden. Bu köyde yaşlı insanlar yaşıyor. Camiye, bahçesine, tarlasına geçmek için bende dahil olmak üzere bu yamaçtan yukarı çıkıp dolanarak geçiyoruz. 4 aydır mücadele veriyoruz. Burada Nisan yağmurları henüz başlamadı. Burası azıcık su görse harç gibi kayıp gidiyor" dedi. - ZONGULDAK