Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle TCG Kilimli gemisi halkın ziyaretine açılıyor

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle, TCG Kilimli gemisi halkın ziyaretine açılacak.
21 Haziran 2024 tarihinde Zonguldak Limanı'nda gerçekleştirilecek olan etkinliğin, halkın yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor. Ziyaret saatleri 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 arasında olacak. Vatandaşlar gemiyi yakından görme ve hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak. - ZONGULDAK
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