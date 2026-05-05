Zonguldak Madencileri Edirne'de 1 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak Madencileri Edirne'de 1 Mayıs'ı Kutladı

05.05.2026 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldaklı madenciler, Edirne'de 1 Mayıs mitinginde 'Madenci feneri sönmeyecek' sloganıyla yürüdü.

(ZONGULDAK) - Zonguldaklı Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyesi madenciler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Edirne'de kutladı. Kutlama kapsamında düzenlenen mitingde, "Madenci feneri sönmeyecek" sloganıyla yürüyen işçiler, kortej boyunca vatandaşların alkışlarıyla karşılandı.

Zonguldaklı GMİS üyesi madenciler, Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingine katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentin farklı noktalarında toplanan işçi ve emekçiler ellerinde pankart ve dövizlerle miting alanına yürümek üzere kortejler oluşturdu. Zonguldaklı madenciler de baretleri, iş kıyafetleri ve simgesel madenci fenerleriyle yürüyüşte yer aldı.

"Madenci feneri sönmeyecek", "İşte madenci işte Zonguldak" ve "Maden işçisi demokrasi bekçisi" sloganları eşliğinde ilerleyen grup, yürüyüş güzergahı boyunca yoğun ilgiyle karşılandı. Yol kenarlarında toplanan Edirneliler, madencileri alkışlarla desteklerken, bazı vatandaşların cep telefonlarıyla o anları kaydetti, bazıları ise sloganlara madencilere eşlik etti.

Yürüyüşe Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve sendika yöneticileri de katıldı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, miting alanında yaptığı değerlendirmede, Zonguldaklı madencilerin Türkiye'nin dört bir yanında emeğin ve alın terinin sesi olmaya devam ettiğini belirtti. Edirne'de gördükleri ilginin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Yeşil, "Bu ilgi, işçi sınıfının birlik ve dayanışmasının en güçlü göstergelerinden biridir" dedi.

Mitingde farklı sektörlerden işçi ve emekçiler de söz alarak ekonomik koşullar, çalışma hayatındaki sorunlar ve taleplerine ilişkin mesajlar verdi. Konuşmalarda işçi haklarının korunması, insanca yaşam koşulları ve örgütlü mücadelenin önemi vurgulandı.

Program, konuşmaların ardından halaylar, marşlar ve sloganlar eşliğinde devam etti. Geniş katılımla gerçekleşen etkinlik, gün boyu süren programın ardından olaysız şekilde sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak Madencileri Edirne'de 1 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:30:50. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak Madencileri Edirne'de 1 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.