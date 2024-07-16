Zonguldak Sosyal Gelişim Derneği Aşure Günü\'nde Tatlılarını Halkla Paylaştı

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Zonguldak Sosyal Gelişim Derneği, Aşure Günü sebebiyle hazırladıkları aşure tatlılarını Zonguldak halkı ile paylaştı.

Dernek Başkanı Hüseyin Kurt, Vergi Dairesi önünde gerçekleştirilen aşure ikramı etkinliği hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 10 Muharrem 1446 aşure günü sebebiyle Zonguldak Sosyal Gelişim Derneği olarak aşure tatlılarımızı Zonguldak halkı ile paylaşmayı arzuladık. 10 Muharrem İslam tarihinde önemli bir tarih, çok önemli olaylar vuku bulmuş. Hz. Nuh'un gemisi bu tarihte karaya oturmuş, Hz. Musa Firavun'un zulmünden kurtularak bu tarihte Kızıldeniz'i yararak karşıya geçmiş, Hz. Yunus'un bu tarihte balığın karnından kurtulduğuna dair rivayetler var, aynı zamanda İslam tarihinde acı bir olay olarak Hz. Hüseyin'in ve 72 Ehl-i Beyt'in şehit edildiği tarih bu tarihtir."

Zonguldak Sosyal Gelişim Derneği, bu anlamlı günü anmak ve toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirdiği aşure dağıtım etkinliği ile halktan büyük ilgi gördü. - ZONGULDAK