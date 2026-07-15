Zonguldak'ta 15 Temmuz şehitliğinde anma töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta 15 Temmuz şehitliğinde anma töreni

Zonguldak\'ta 15 Temmuz şehitliğinde anma töreni
15.07.2026 13:11  Güncelleme: 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında şehitlikte düzenlenen törende dualar okundu, kabirlere karanfil bırakıldı.

Zonguldak'ta 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında şehitlikte düzenlenen törende dualar okundu, kabirlere karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Zonguldak'taki anma programı, Asri Mezarlık'ta yer alan şehitlikte gerçekleştirilen ziyaretle başladı. Kent protokolü, gaziler ve şehit yakınları burada bir araya geldi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki heyet, şehit kabirlerini tek tek dolaştı. Anma töreninde protokol üyeleri, şehitlerin ve vefat eden gazilerin mezarlarına kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından eller semaya açıldı. Vatanın birliği ve bayrağın ebediyen dalgalanması için dualar edildi.

Törene İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Orhan Kaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Erol Kalyoncu, Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Alın ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli de katıldı. Askeri yetkililer ve emniyet mensupları da şehit silah arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz ve Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş'ın öncülüğündeki şehit yakınları ile gaziler, kabirlerin başında sessizce dua etti.

"Asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır"

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ziyaretin ardından şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin vatanımız için yaptığı büyük fedakarlıklar asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır. Onların aziz hatıralarını layıkıyla yaşatmak, bu vatan topraklarında huzurla nefes alan bizlerin en büyük boyun borcudur. Ruhları şad, makamları ali olsun."

Şehitlik ziyaretinin ardından Gazi kabristanlığına da geçildi ve buradaki mezarlara karanfil bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 15 Temmuz şehitliğinde anma töreni - Son Dakika

Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat Haluk Levent’in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD’ye karşı dayanma süresini uzatacak İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi

12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 13:24:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 15 Temmuz şehitliğinde anma töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.