Zonguldak\'ta 15 Temmuz şehitliğinde anma töreni

Zonguldak'ta 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında şehitlikte düzenlenen törende dualar okundu, kabirlere karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Zonguldak'taki anma programı, Asri Mezarlık'ta yer alan şehitlikte gerçekleştirilen ziyaretle başladı. Kent protokolü, gaziler ve şehit yakınları burada bir araya geldi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki heyet, şehit kabirlerini tek tek dolaştı. Anma töreninde protokol üyeleri, şehitlerin ve vefat eden gazilerin mezarlarına kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından eller semaya açıldı. Vatanın birliği ve bayrağın ebediyen dalgalanması için dualar edildi.

Törene İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Orhan Kaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Erol Kalyoncu, Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Alın ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli de katıldı. Askeri yetkililer ve emniyet mensupları da şehit silah arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz ve Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş'ın öncülüğündeki şehit yakınları ile gaziler, kabirlerin başında sessizce dua etti.

"Asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır"

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ziyaretin ardından şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin vatanımız için yaptığı büyük fedakarlıklar asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır. Onların aziz hatıralarını layıkıyla yaşatmak, bu vatan topraklarında huzurla nefes alan bizlerin en büyük boyun borcudur. Ruhları şad, makamları ali olsun."

Şehitlik ziyaretinin ardından Gazi kabristanlığına da geçildi ve buradaki mezarlara karanfil bırakıldı. - ZONGULDAK