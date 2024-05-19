Zonguldak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Zonguldak\'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in katılımcıları kutlamasıyla başlayan kutlamalar, Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajının okunması, halk oyunları gösterileri, sporcuların gösterileri ve ödül törenleri gibi etkinliklerle devam etti.

19.05.2024 13:26  Güncelleme: 13:33
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Zonguldak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalar Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in törene katılanların bayramını kutlamasıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Gençliğe Hitabe okundu. Zonguldak Fen Lisesi öğrencisi Andaç Açıkgöz önderliğinde kutlamalardaki görevli gençlerle birlikte gençliğin Ata'ya mesajı okundu. Mesajın okunduğu sırada Gençlik ve Spor Merkezi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri açıldı.

Kutlamalarda Zonguldak ve Trabzon yörelerine ait halk oyunları gösterileri sergilendi. Şiirlerin okunmasının ardından taekwondo, karate, judo, cimnastik branşlarındaki sporcular gösteriler sergilendi. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece elde eden öğrenciler ile uluslararası ödül alan sporculara ödülleri verildi.

Bayrak gösterisinin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar spor branşları tanıtım standları ile kurumların standlarını gezdi. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince çeşitli fidanlar hediye edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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