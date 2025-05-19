Zonguldak'ta 19 Mayıs Kutlamaları: Gençler ve Başkan Erdem'den Anlamlı Klip

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları anlamlı bir kliple taçlandı. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, gençlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıyı seslendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 144'üncü yılı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü, Zonguldak'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, farklı bir etkinliğe imza attı. Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan "Fikrimin İnce Gülü" isimli eseri, Zonguldak Bahçeşehir Koleji Korosu ile seslendirdi. Başkan Erdem'in de stüdyoya girerek katkı verdiği çalışma, özel bir video klip haline getirildi.

"Her nota, her genç onu anlatıyor" temasıyla hazırlanan klibin müzik yönetmenliğini Koro Şefi Burcu Başkaya üstlendi. Klipte, Atatürk'ün arşivlerden derlenen özel fotoğraf ve görüntülerine de yer verildi. Gençlerin enerjisi ve Atatürk'e olan bağlılıklarının notalara yansıdığı klip, sosyal medya platformlarında da kısa sürede büyük beğeni topladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu özel günü sadece anmakla kalmıyor, onun değerlerini ve sevgisini sanatla yaşatıyoruz. Bu kliple hem onu anmak hem de gençlere verdiği önemi bir kez daha vurgulamak istedik" ifadelerini kullandı.