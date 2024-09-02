Zonguldak'ta adli yıl törenle başladı - Son Dakika
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Zonguldak'ta adli yıl törenle başladı

Zonguldak\'ta adli yıl törenle başladı

Zonguldak'ta adli yıl açılışı kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı ve saygı duruşu yapıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, yargı bağımsızlığının önemine vurgu yaparak, adli yılın halk için barış ve huzur getirmesini diledi. Ayrıca, adil yargılanma hakkı ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının önemi üzerinde duruldu. Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç da tören kapsamında bir konuşma yaptı.

02.09.2024 14:43
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Zonguldak'ta adli yıl açılışı kapsamında tören düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Başsavcılığı ve Baro Başkanlığı'nın çelenkleri bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, "2024-2025 adli yıl açılış töreninde sizlerle bir arada olmaktan onur ve memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 2024-2025 yılı adli yılının ülkemize, milletimize, ilimize adalet, huzur, barış, sağlık, refah ve mutluluk getirmesi dileğiyle hep birlikte açıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, geçmiş yıllarda kaybettiğimiz fedakar meslektaşlarımızı, hain terör saldırılarında yaşamını yitiren yargı şehitlerimizi, polisimizi, askerimizi, vatandaşlarımızı, 15 Temmuz 2016 da yitirdiğimiz şehitlerimizi, gazilerimizi, madenci şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Devlet ve millet kaynaşmasına son derece pozitif katkıları olduğunu düşündüğüm ve 3 gün önce kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramınızı da ayrıca kutluyor, ülkemize ve coğrafyamıza huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Adli yılın başlangıcına ilişkin bu tören, sadece yargı mensuplarına özgü bir tören olmayıp, Türk Milleti adına bağımsız yargı görevini yerine getiren yargı mensupları, Anayasanın vermiş olduğu görevin ifası amacıyla neler yaptığımızı ve yapmamız gerektiğini bu özel ve anlamlı günde toplumla paylaşıyoruz. Yargı görevinin, halkın bizlere verdiği kutsal bir emanet olduğu bilinciyle işimizi nasıl yaptığımızın hesabını da topluma vermeye çalışıyoruz. Bu yaklaşımın, kamunun ve milletimizin yargıyı daha iyi anlamasına ve yargıya destek olmasına katkı sağlamasını diliyorum. Daha iyi işleyen bir adalet sistemine doğru güvenle, umutla ve emin adımlarla ilerlediğimizi belirtmek isterim. Halkın yargıya duyduğu güvenin ve memnuniyetin artması için, kişisel ve kurumsal anlamda fedakarlık göstererek bilgiye dayalı çözümler üretme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çalışmalarımıza bu bilinçle ve özverili bir şekilde devam ediyoruz. Anayasamızın "Hak Arama Hürriyeti" kenar başlıklı 36'ıncı maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde düzenlenen "adil yargılanma hakkı"; yargılamaların adil ve tarafsız bir şekilde ve zamanında yürütülmesini sağlayarak, insan hak ve özgürlüklerinin güvencesi olmaktadır. Hak arayanlar için geçerli olan bu ilkenin amacı; uyuşmazlığın taraflarını yargılama işlemlerinin sürüncemede kalmasına karşı korumak, uyuşmazlık konusu hakka bir an önce ulaşabilmelerini sağlamak ve tarafların, davanın nasıl sonuçlanacağı konusunda endişe ile yaşamalarını önlemektir. Bu kapsamda yargıda hedef süre uygulamasına geçmiş bulunmakta ve bu hedefler üzerinde titizlikle çalışmaktayız. Yargımızı hızlandıracak başka bir husus ise alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleridir. Bu kapsamda ceza soruşturma ve yargılamasında uzlaşma ve hukuk yargılamasında ise arabuluculuk uygulamasını son derece başarılı şekilde uygulamaktayız. Bu yöntemler sayesinde ilimizde binlerce dosyanın dava açılmadan en az masraf ve zaman içinde ve tarafların uzlaşısı ile sonuçlandığını görmek bize mutluluk vermektedir. Kamuoyu ve milletimizin hassas olduğu terör, kadın hakları, aile ve çocuk hususlarında meydana gelen uyuşmazlık ve soruşturmalarda yargı olarak bizim de son derece hassas olduğumuzun bilinmesini istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç da konuşma yaptı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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