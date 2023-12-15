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Zonguldak'ta Anasınıfı Öğrencileri Togg Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Anasınıfı Öğrencileri Togg Heyecanı Yaşadı

Zonguldak'ta Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Anaokulu öğrencileri, yerli malı haftasında Togg aracıyla gezinti yaparak heyecanlarını dile getirdi. Minikler, ellerindeki Türk Bayrakları ile aracı karşıladı.

Zonguldak\'ta Anasınıfı Öğrencileri Togg Heyecanı Yaşadı
15.12.2023 - 12:00,
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Zonguldak'ta anasınıfı öğrencileri yerli malı haftasında Togg heyecanı yaşadı. Minikler ellerindeki Türk Bayrakları ile okul bahçesinde Togg ile gezinti yaptı.

Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Anaokulu öğrencileri yerli malı haftasında yerli üretim Togg aracını yakından tanıdı. İş adamı Mehmet Ali Güldaş, bir süre önce satın aldığı Togg marka aracıyla okul bahçesine geldi. Okul bahçesine gelen anasınıfı öğrencileri ellerindeki Türk Bayrakları ile aracı karşıladı. Araçla birlikte okul bahçesinde gezinti yapan minikler heyecanlarını dile getirerek "Çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız" ifadelerine yer verdiler.

Okul Müdürü Adnan Karakurluk, "Yerli malı haftasında Togg etkinliği düzenledik. Öğrencilerimizin yerli teknolojiyi tanımaları, milli bilinç adına bu etkinliğe katkı sağlayan öğretmenlerime ve idarecilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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