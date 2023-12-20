Zonguldak\'ta Bağımlılıkla Mücadele İçin Toplantı Yapıldı

Zonguldak'ta Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk başkanlığında ilgili kurum yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kurum ve kuruluşların 2023 yılı Ocak-Kasım ayları arasındaki bağımlılıkla mücadeleye yönelik çalışmaları, yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler değerlendirildi. - ZONGULDAK