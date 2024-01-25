 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta batan geminin mürettebatı hala aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta batan geminin mürettebatı hala aranıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 68 gün önce batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Zonguldak\'ta batan geminin mürettebatı hala aranıyor
25.01.2024 - 15:40,  Güncelleme: 15:46
Abone Ol

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 68 gün önce askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü fırtına sebebiyle 12 mürettebatı bulunan Türk Bayraklı Kafkametler isimli yük gemisi, askeri mendireğe çarptıktan sonra battı. Geminin 5 mürettebatının cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları 68 gündür devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer arama kurtarma ekipleri denizden ve karadan arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda enkaz kaldırma şirketi batan Kafkametler Gemisi ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Aynı gün fırtına nedeniyle ortadan ikiye bölünerek karaya sürüklenen Kamerun Bayraklı Pallada Gemisi'nin söküm çalışmaları da kıyıda devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zonguldak, Fırtına, Ereğli, Denizcilik, Kaza, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta batan geminin mürettebatı hala aranıyor - Son Dakika


20:12
TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında 'Kürdistan' tartışması TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Dakika
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:49:10. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta batan geminin mürettebatı hala aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement