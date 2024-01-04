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Kafkametler Gemisi Mürettebatı Arama Çalışmaları 47. Günde Devam Ediyor - Son Dakika
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Kafkametler Gemisi Mürettebatı Arama Çalışmaları 47. Günde Devam Ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 47. gününde de devam etti. 19 Kasım 2023 tarihinde fırtına nedeniyle batan geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer ekiplerin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında Nene Hatun Gemisi de görev alıyor.

Kafkametler Gemisi Mürettebatı Arama Çalışmaları 47. Günde Devam Ediyor
04.01.2024 - 17:17,
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 47. gününde de devam etti.

Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023 tarihinde fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisinin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 47. günde de devam etti. Karadan ve denizden devam eden arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer ekipler de katıldı. Çalışmalarda Nene Hatun Gemisi de hazır bulundu. Enkaz kaldırma şirketi de Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde arama ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kafkametler Gemisi Mürettebatı Arama Çalışmaları 47. Günde Devam Ediyor - Son Dakika
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