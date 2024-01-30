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Zonguldak'ta batan yük gemisinin kayıp mürettebatı hala aranıyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta batan yük gemisinin kayıp mürettebatı hala aranıyor

Zonguldak'ta mendireğe çarparak batan Türk Bayraklı yük gemisi Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını bulma çalışmaları 73 gündür devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer ekipler denizden ve karadan arama çalışmalarını sürdürüyor. Aynı gün batan başka bir gemi olan Pallada'nın söküm çalışmaları da devam ediyor.

Zonguldak\'ta batan yük gemisinin kayıp mürettebatı hala aranıyor
30.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:43
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Zonguldak'ta 73 gün önce mendireğe çarparak batan Türk Bayraklı yük gemisi Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisi çarptıktan bir süre sonra battı. Geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı bulmak için 73 gündür çalışmalar devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer ekipler denizden ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Kafkametler'in enkazını kaldırma çalışmaları Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor.

Aynı gün fırtına sebebiyle ortadan ikiye bölünen ve karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli geminin söküm çalışmaları da devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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