Zonguldak\'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Yerel

Cumhuriyetin ilan edilişinin 101. yıldönümü ve 29 Eki Cumhuriyet Bayramı kapsamında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde fener alayı düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, protokol üyeleri ve çok sayıda kalabalık topluluk katıldı.

Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalık burada 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu dev poster açıldı. Öğrenciler Türk bayrağı eşliğinde Çaycuma Belediyesi Bando Takımının marşlarıyla birlikte, vatandaşların da yoğun katılımıyla yürüyüş Seka Caddesi üzerinden yeni belediye binasına kadar devam etti.Yürüyüş buradahavai fişek gösterisi ile sona erdi. - ZONGULDAK