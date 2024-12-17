Zonguldak'ta Finansal Yönetim Semineri - Son Dakika
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Zonguldak'ta Finansal Yönetim Semineri

Zonguldak\'ta Finansal Yönetim Semineri

Zonguldak'ta jandarma personeline finansal yönetim semineri düzenlendi, konular detaylıca ele alındı.

17.12.2024 13:03
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Zonguldak İli Jandarma Komutanlığı personeline yönelik "Yaşam Boyu Bireysel Finansal Yönetim" başlıklı seminer düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Orhan Kaş, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Namal, Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aykut Şarkgüneşi ve askeri personel katıldı. BEUN "Yüzyılın Hikayesi" tanıtım filminin izlenilmesinin ardından Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aykut Şarkgüneşi, seminer konusu çerçevesinde kazanç, harcamalar, tasarruf, birikim, yatırım kavramları hakkında temel bilgiler aktarırken uzun vadeli yatırım yapmanın önemi, yüksek kazanç umudu ile aşırı risklerin alınmasının olumsuz yönleri açık örnekler ile detaylı bilgi verdi. Seminerde bununla birlikte para odaklı yaşam ile değer odaklı yaşamın karşılaştırmalı olarak incelenmesinin ardından emeklilik planları hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

Doç. Dr. Şarkgüneşi'nin ardından kürsüye gelen J. Alb. Kaş, yaşam boyu finansal yönetimin önemine vurgu yaparak etkinliğin düzenlenmesinde başta değerli katkıları ve nazik misafirperverliğinden dolayı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Seminer, soru-cevap kısmının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Finansal Yönetim Semineri - Son Dakika

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