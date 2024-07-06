Zonguldak\'ta Gençler 5 Gün Boyunca Ücretsiz Konaklayacak

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Zonguldak'ta Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yurtlarında gençler 5 gün boyunca ücretsiz konaklayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tarafından hayata geçirilecek olan "Seyahatsever" programı ile gençler Zonguldak'taki yurtlarda ücretsiz konaklayacak. Gençler Türkiye'nin dört bir yanındaki güzelliklerin yanı sıra Zonguldak'ı da keşfederek 5 gün boyunca GSB yurtlarında ücretsiz konaklayacaklar. Program 8 Temmuz - 25 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.

Gençler, GSB Yurtları'nda konaklayarak yeni yerler görme, kültürel ve doğal zenginlikleri deneyimleme şansı yakalayacaklar. - ZONGULDAK