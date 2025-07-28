Zonguldak\'ta Güvenlik Toplantısı

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, haftalık asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Valiliği'nde düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katıldı. Toplantıda, kentte suçla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar ile trafik güvenliğine yönelik denetimler değerlendirildi.

Ayrıca terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili yürütülen çalışmalar, siber suçlarla mücadele faaliyetleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik planlamalar ile orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan önleyici tedbirler ele alındı. - ZONGULDAK