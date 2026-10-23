Zonguldak'ta ilk belirlemelere göre 2 madenci öldü, Eskişehir Valisi taziye yayımladı - Son Dakika
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Zonguldak'ta ilk belirlemelere göre 2 madenci öldü, Eskişehir Valisi taziye yayımladı

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen metan parlaması için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, ilk belirlemelere göre 2 madencinin hayatını kaybettiğini, 5 madencinin yaralandığını ve 1 madencinin mahsur olduğunu belirtti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen metan parlamasında hayatını kaybeden madenciler için taziye mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında yaşanan metan gazı parlamasına ilişkin üzüntüsünü dile getirdi. Vali Yılmaz mesajında, "Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bir kömür madeninde meydana gelen metan parlaması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 madenci kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 5 madencimiz yaralanmıştır. Madende mahsur kalan 1 madencimizin kurtarılması için çalışmalar devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Eskişehir ValiliğiErdinç YılmazZonguldakKilimliGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta ilk belirlemelere göre 2 madenci öldü, Eskişehir Valisi taziye yayımladı - Son Dakika
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