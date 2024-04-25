Zonguldak'ta itfaiye ekipleri kadının sıkışan bileziğini keserek çıkardı - Son Dakika
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Zonguldak'ta itfaiye ekipleri kadının sıkışan bileziğini keserek çıkardı

Zonguldak\'ta itfaiye ekipleri kadının sıkışan bileziğini keserek çıkardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan bir kadının sağ el bileğinde sıkışan bileziği, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı. Yatalak hasta olan kadın, bileziği çıkartmak için yardım istemiş ve ekipler başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir.

25.04.2024 11:55
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Zonguldak'ta bir kadının sağ el bileğinin şişmesi sonucunda sıkışan bileziğini, itfaiye ekipleri keserek çıkardı.

Olay Alaplı ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde yaşandı. Yatalak hasta olan Müyesser Ş.'nin bir süre önce sağ bileği şişti. Bileğindeki bileziği çıkartmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Eve gelen ekipler, önce bileziğin çıkartılması yöntemi üzerinde planlama yaptı. Müyesser Ş.'nin bileğinde bilezik, ekip amiri Çetin Güneri tarafından pense ve mini kesici aletle kesilerek çıkarıldı.

Müyesser Ş., bileziğini bileğinden çıkartan ekiplere teşekkür etti. Ekipler de operasyonun tamamlanmasının ardından evden ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta itfaiye ekipleri kadının sıkışan bileziğini keserek çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta itfaiye ekipleri kadının sıkışan bileziğini keserek çıkardı - Son Dakika
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