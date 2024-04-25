Zonguldak\'ta itfaiye ekipleri kadının sıkışan bileziğini keserek çıkardı

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Zonguldak'ta bir kadının sağ el bileğinin şişmesi sonucunda sıkışan bileziğini, itfaiye ekipleri keserek çıkardı.

Olay Alaplı ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde yaşandı. Yatalak hasta olan Müyesser Ş.'nin bir süre önce sağ bileği şişti. Bileğindeki bileziği çıkartmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Eve gelen ekipler, önce bileziğin çıkartılması yöntemi üzerinde planlama yaptı. Müyesser Ş.'nin bileğinde bilezik, ekip amiri Çetin Güneri tarafından pense ve mini kesici aletle kesilerek çıkarıldı.

Müyesser Ş., bileziğini bileğinden çıkartan ekiplere teşekkür etti. Ekipler de operasyonun tamamlanmasının ardından evden ayrıldı. - ZONGULDAK