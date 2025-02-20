Zonguldak'ta Kan Bağışı Kampanyası Yoğun İlgi Gördü

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(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, belediye ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen "Birbirimize Candan Bağlıyız" kan bağışı kampanyası ilgi gördü. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kan bağışının hayati önemine dikkati çekerek, "Kan bağışı hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük bir ihtiyaç" dedi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, belediye ve Türk Kızılay iş birliğiyle "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla bir kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Kampanyaya belediye personeli ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye binası girişinde düzenlenen etkinlikte, gönüllü bağışçılardan alınan kanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplandı. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kan bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşları düzenli bağış yapmaya davet etti. Posbıyık, şunları söyledi:

"Kan bağışı hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük bir ihtiyaç. Kızılay ekiplerinin kan ihtiyacının farkındayız ve bu konuda destek vermeye devam edeceğiz. Kan, barışta da savaşta da en önemli gereksinimlerden biri. Belediye olarak halkımızı kan bağışına teşvik etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kampanyanın başarılı olacağına inanıyoruz."

Yetkililer, düzenlenen kampanyalarla gönüllü kan bağışçılarının sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, vatandaşları kan bağışı yapmaya çağırdı. Kan bağışının toplum sağlığı açısından önemine dikkati çeken yetkililer, bu tür etkinliklerin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.