Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesinde ticari araçlara yönelik kış lastiği uygulaması yaptı.
Ekipler ticari araçlara tek tek durdurarak lastikleri inceledi. Uygulamada kış lastiği takmayan sürücülere 4 bin 69 lira cezai işlem uyguladı. Uygulamanın gün boyunca belirli noktalarda devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › Zonguldak'ta Kış Lastiği Kontrolü - Son Dakika
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