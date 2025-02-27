Zonguldak\'ta Koordinasyon Toplantısı

Yerel

Zonguldak'ta kurumların yöneticilerinin katılımıyla Zonguldak ili Taşra Birimleri Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının sonunda açıklamada bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin; bakanlığın talimatları doğrultusunda ve ilde faaliyet gösteren bakanlığa bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlanarak işbirliğinin artırılması amacıyla yapıldığını; bu vesileyle tüm kurum yöneticilerimizin faaliyet alanları ve çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini, ortaklaşa yapılan çalışmaların beraberce değerlendirildiğini belirtti.

Toplantıya, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'in yani sıra Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, TKDK Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürü İdris Tetik, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları Erol Ziyadoğlu, İsmail Barutçu ve Veteriner Sınır Koordinat Noktası Müdür Yardımcısı Osman Taner Akkaya katıldı. - ZONGULDAK