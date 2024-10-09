Zonguldak\'ta LİYAKAD Eğitim Semineri

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) iş birliğiyle düzenlenen "1. LİYAKAD Eğitim Semineri," 2-3-4 Ekim 2024 tarihlerinde Zonguldak'ta yapıldı. Eğitim semineri, okul müdürlerine yönelik olarak gerçekleştirilen paneller, atölye çalışmaları ve eğitimlerle dolu üç gün boyunca devam etti.

Lider Yönetici Akademisi (LİYAKAD), Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen ve okul yöneticilerinin yeterlilik düzeylerini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir mesleki gelişim programı olarak dikkat çekiyor. Seminere, alanında uzman akademisyenler ve EYUDER ULEDEF Genel Başkanı Doç. Dr. Adem Çilek'in yanı sıra Prof. Dr. Feyzi Uluğ ve Prof. Dr. Ayhan Aydın da katıldı.

Seminer, 2 Ekim 2024'te düzenlenen açılış programıyla başladı. Programın ikinci gününde ise Özgür Mutlu Öztürk ve Doç. Dr. Adem Çilek'in konuşmalarının ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Hasan Yücel Ertem, Dr. Öğr. Üyesi Birgül Ulutaş ve Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Turan çeşitli konular üzerine panellerde konuşma yaptı. Panellerin ardından, katılımcılar çeşitli atölye çalışmalarında eğitim aldı.

Üçüncü gün gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla sona eren seminer, Türkiye genelinde okul yöneticilerinin mesleki gelişim süreçlerine önemli katkılar sunmayı amaçlıyor. LİYAKAD Eğitim Semineri, katılımcılardan büyük ilgi görürken, alandaki uzmanlar tarafından da olumlu geri dönüşler aldı. - ZONGULDAK