Maden faciasında hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı

03.03.2026 09:31  Güncelleme: 09:56
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 34 yıl önce meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 263 işçi, düzenlenen törende dualarla anıldı. Törene katılanlar, maden kazalarına dikkat çekerek, madenciliğin zorluklarını vurguladılar.

Zonguldak'ta 34 yıl önce meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla anıldı.

Kozlu ilçesinde 3 Mart 1992 tarihindeki maden faciasında hayatını kaybeden maden işçileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde yapılan törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan dualarla anıldı.

Törene; Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, siyasi parti ve sendika temsilcileri, belediye başkanları ve madenciler katıldı.

17 yıllık maden işçisi Doğan Ünlü madenciliğin dünyanın en zor iş kollarından biri olduğunu ifade ederek, "Zor bir iş kolu. Dünyanın en ağır ve zor iş kollarından birinde çalışıyoruz. Ölmüşlere de Allah'tan rahmet ailelerine de sabırlar diliyorum. 1992 yılında yaşanan olay üzücü bir durum. Aşağıda sonuçta bir üretim için giriyorsunuz. Ailemizin rızkı için giriyoruz. Zor bir iş kolu ama o atmosfere girdiğiniz zaman o tehlike pek hissedilmiyor. İşinize veriyorsunuz kendinizi, emek veriyorsunuz."

İşçiler duaların ardından çalışmak için yerin metrelerce altına indi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Kozlu, Maden, Yerel, Son Dakika

