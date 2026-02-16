Zonguldak'ta Maden Göçüğü: 3 İşçi Mahsur

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel kömür madeninde, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden biri çıkarılırken, 3 işçi halen kurtarılmayı bekliyor.

Madendeki göçük ihbarı üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu madencilerden İsmet Kabuk sağ olarak çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kabuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Göçüğün meydana geldiği bölümün arkasına ulaşmak için tahkimat ve güvenlik önlemleri alınarak çalışmaların sürdüğü, maden ocağındaki havalandırma sisteminin aktif olduğu bildirildi. Mahsur kalan 3 işçiye ulaşılması için kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.